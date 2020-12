Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann sich weiter erholen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Goldman Sachs sei in das Geschäft mit Gold-ETFs eingestiegen. Allerdings habe die US-Bank nicht selbst einen ETF aufgelegt, sondern einen bestehenden übernommen. Und zwar den der australischen Prägeanstalt, den Perth Mint Physical Gold ETF. Das sei Goldman Sachs erster Rohstoff-ETF (in Deutschland wäre es aufgrund der besonderen gesetzlichen Regelung ein ETC). Der ETF werde künftig auf den Namen Goldman Sachs Physical Gold ETF tragen. Es gebe dabei allerdings zwei große Neuerungen. Eine davon: Der ETF werde künftig nicht mehr wie bisher durch die Regierung von West-Australien gedeckt. Eine andere: Die Anleger könnten ihre Anteile nicht mehr gegen physisches Gold tauschen. Sprich: Eine Auslieferung sei künftig nicht mehr möglich.Es sei sicherlich für den einen oder anderen Anleger ein Anlagegrund gewesen, sich das Gold auch ausliefern lassen zu können. Dazu sei es auch für manchen Anleger ein beruhigendes Gefühl gewesen, zu wissen, dass die Regierung West-Australiens hinter dem ETF gestanden habe. All das ändere sich nun. Der ETF werde, wenn man so wolle, zu einem reinen Finanzprodukt. Sicher: Auch hier werde das Gold physisch hinterlegt, wie bei anderen ETFs auch. Doch das Besondere, die Auslieferung, entfalle künftig für Anleger. Das dürfte bei einigen für Unmut sorgen. Letztlich müsse allerdings jeder Anleger für sich selbst entscheiden, ob er die schnelle Handelbarkeit eines ETFs bevorzuge, oder aber Gold lieber in physischer Form haben möchte - dann biete sich selbstverständlich der Kauf von Münzen oder Barren an. (17.12.2020/ac/a/m)