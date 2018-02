Wien (www.aktiencheck.de) - Ein weitere USD-Abwertung würde zwar den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in USD (weiter) nach oben treiben - ein EUR basierter Investor hätte daraus aber voraussichtlich auch weiterhin keinen Vorteil, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Eine geopolitische Eskalation wäre kfr. preistreibend, die Analysten würden dies aber nicht erwarten. Mittelfristig überwiege dagegen nach wie vor das Abwärtsrisiko für den Goldpreis (insbesondere in EUR Basis), da eine weitere Rücknahme der lockeren Geldpolitik durch US-Notenbank und EZB (sowie weiterer Anstieg der Anleiherenditen) wahrscheinlich sei. Die Analysten würden deshalb im Jahresverlauf 2018 einen schwächeren Goldpreis erwarten. Sehr bullish auf Gold würden sie erst wieder, sobald die nächste US-Konjunkturabschwächung absehbar sei. (05.02.2018/ac/a/m)







