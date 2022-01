Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich seit Mitte Dezember in einer volatilen Aufwärtsbewegung, die regelmäßig von deutlichen Korrekturen unterbrochen wird, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt habe er im Rahmen einer solchen Gegenbewegung an den Support bei 1.789 USD gesetzt, um von dort in einer steilen Kaufwelle über den zentralen Widerstand bei 1.833 USD auszubrechen und bis an die Hürde bei 1.848 USD zu klettern.



Der Abverkauf verlaufe mit hoher Dynamik und lässt nichts Gutes erahnen. Dennoch hätten die Bullen jetzt bei 1.813 USD noch die Chance, den Einbruch wie die Korrekturen zuvor frühzeitig zu stoppen und den nächsten Anstieg einzuleiten. Sollte dabei ein Ausbruch über 1.833 USD gelingen, wäre die Korrektur bereits gestoppt und ein Angriff auf 1.848 USD die Folge. Darüber seien weiterhin Zugewinne bis 1.875 USD möglich. Breche der Goldpreis dagegen deutlich unter die Kreuzunterstützungszone um 1.813 USD ein, dürfte ein Abverkauf bis 1.789 USD folgen. (27.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



