Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der ADP-Beschäftigungsdaten ist ein wichtiger Impulsgeber für den USD und damit auch für den Goldpreis, so die Experten von XTB.



Der wichtigste Wirtschaftsbericht des Tages - die ADP-Beschäftigungsdaten für Juni - sei für 14:15 Uhr angesetzt. Der Bericht sei ein wichtiger und letzter Hinweis vor der Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag (14:30 Uhr). Es sollte jedoch beachtet werden, dass die ADP-Daten in den letzten Monaten ein recht schlechter Prädiktor für die NFP-Werte gewesen seien. Dennoch werde ein weiterer steiler Beschäftigungsanstieg erwartet. Wenn dieser besser als erwartet ausfalle, könnte sich das positiv auf den USD auswirken, was einen gewissen Druck auf den Goldpreis ausüben könnte. Eine wichtige Unterstützung für Gold sei im Bereich von 1.750 Dollar zu finden. Ein schwächer als erwarteter Wert könnte dem Goldpreis Auftrieb geben. Ein kurzfristiger Widerstand sei beim 61,8% Retracement zu finden. (30.06.2021/ac/a/m)

