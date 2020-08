Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konsolidiert aktuell seinen furiosen Anstieg der vergangenen Monate, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Der Aufwärtstrend des Goldpreises wird sich unserer Ansicht nach eher beschleunigen, angeführt von zunehmend günstigeren makroökonomischen Fundamentaldaten", habe Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, in seinem Update vom August gesagt. "Wenn der Dollar und die Aktien in einen Bärenmarkt rutschen, wird Gold erheblichen Rückenwind bekommen." Bloomberg Intelligence sehe eine gute Chance, dass der Goldpreis die Marke von 3.000 Dollar in dieser Aufwärtsbewegung erreiche. Und es könnte sogar noch weitergehen. "Gold hat 2008 seinen Boden bei 700 Dollar gefunden und ist dann bis 1.900 Dollar im Jahr 2011 gestiegen." Ein ähnlicher Anstieg vom Tief bei 1.470 würde bedeuten, dass Gold bis auf 4.000 Dollar im Jahr 2023 steigen könne. Erst ein Rutsch unter 1.600 Dollar würde bedeuten, dass der Bullenmarkt fehlgeschlagen sei.Gold 3.000 Dollar? Gold 4.000 Dollar? Sei das realistisch? Natürlich, doch es sei noch etwas zu früh, solche Kursziele tatsächlich mit einem Zeitstempel zu versehen. Aktuell konsolidiere Gold und auch die Minenaktien. Da aber übergeordnet der Bullenmarkt intakt sei, sollten Anleger diese Phase nutzen, um Positionen auf- beziehungsweise auszubauen. Der alte Spruch gelte auch bei Gold und Silber: In einem Bullenmarkt seien Rücksetzer Kaufchancen. (25.08.2020/ac/a/m)