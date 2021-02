Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kann kurz vor Eröffnung der nordamerikanischen Börsen zulegen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".George Milling-Stanley zeige sich nicht unzufrieden mit der Entwicklung von Gold. Und das, obwohl der Goldpreis seinen ersten negativen Jahresstart seit 2013 auf das Parkett gelegt habe. In einem Interview mit dem Internetportal "kitco.com" erinnere er daran, dass Gold im vergangenen Jahr 500 Dollar habe zulegen können. Es dauere schlicht eine Zeit, bevor sich die Marktteilnehmer an das neue Niveau gewöhnt hätten. Die Euphorie sei zudem abgebaut worden. "Die gute Nachricht ist, dass Gold eine solide Unterstützung im Bereich von 1.750 bis 1.800 Dollar gefunden hat", sage George Milling-Stanley. Gold mache die nötige Arbeit, bevor die nächste Aufwärtsbewegung komme. Er selbst bleibe optimistisch für den weiteren Jahresverlauf und rechne mit neuen Rekordhochs beim Goldpreis. "2.300 darf als konservativ betrachtet werden, wenn man sich das Gesamtbild anschaut."Tatsächlich sei die Konsolidierung bei Gold im Spätsommer 2020 überfällig gewesen. Allerdings sei die Dauer für alle Marktteilnehmer mittlerweile frustrierend. Das Sentiment sei inzwischen deutlich negativ und die Performance der Minenaktien habe ein Übriges dazu getan. Viele Anleger würden mittlerweile das Handtuch werfen. Das sei aber genau die Reaktion, die man in der Vergangenheit häufig am Boden bei den Edelmetallen gesehen habe. DER AKTIONÄR gehe ebenfalls davon aus, dass der Goldpreis im laufenden Jahr neue Rekordhochs erreichen werde. Das Ziel bleibe bei 2.300 Dollar - auch wenn das für State Street Global Advisors konservativ sei. (10.02.2021/ac/a/m)