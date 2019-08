Xetra-Aktienkurs Godewind Immobilien-Aktie:

Kurzprofil Godewind Immobilien AG:



Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Inklusive der jüngsten Akquisition verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand von ca. 740 Mio. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com. (28.08.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät die Godewind Immobilien-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) weiterhin zu kaufen.Godewind Immobilien habe mitgeteilt, dass für den Düsseldorfer Bürokomplex Herzogterrassen, der erst seit vier Monaten zum Portfolio gehöre, ein neuer Mieter gefunden worden sei, mit dem der beim Ankauf noch sehr hohe Leerstand des Objekts (45,4 Prozent) im Bürobereich auf einen Schlag auf null reduziert werden könne. Bei dem neuen Mieter handle es sich um einen führenden Co-Working-Anbieter, der die Flächen spätestens Anfang Mai beziehen wolle. Der Vertrag habe eine Laufzeit von 16 Jahren, wodurch sich die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge des Objekts von 6,1 auf 11,1 erhöhe.Auch die annualisierten Mieteinnahmen würden sich annährend von 6,5 auf 12,6 Mio. Euro verdoppeln, womit Godewind die anlässlich des Kaufs veröffentlichte Prognose, diese bis 2021 auf rund 11 Mio. Euro erhöhen zu wollen, nicht nur zeitlich, sondern auch der Höhe nach deutlich übertroffen habe. Bezogen auf das Gesamtportfolio reduziere sich der Leerstand durch diesen Vermietungserfolg von zuletzt 22,5 auf 13,1 Prozent, zusammen mit den an anderen Standorten erzielten Fortschritten sei der Leerstand des Portfolios seit dem Ankauf in kürzester Zeit mehr als halbiert worden.Mit diesem eindrucksvollen Vermietungserfolg unterstreiche Godewind die Leistungsfähigkeit seines Asset-Management-Teams und die Attraktivität des Geschäftsmodells. Allein der weitere Wertzuwachs der Herzogterrassen, die für 140 Mio. Euro erworben und bereits zum Halbjahr auf 180 Mio. Euro aufgewertet worden seien, dürfte sich dank des Vermietungserfolges nach Schätzungen des Analysten auf weitere bis zu 70 Mio. Euro belaufen. Dies habe er in seinen Schätzungen ebenso berücksichtigt wie die über der bisherigen Planung liegenden Mieteinnahmen des Objekts, die allerdings aufgrund des Vertragsbeginns im Mai im nächsten Jahr nur teilweise zum Tragen kämen.