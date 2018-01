Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

5,34 Euro -2,38% (09.01.2018, 14:36)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

USD 6,46 -1,52% (09.01.2018, 14:37, vorbörslich)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

(09.01.2018/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Charles Anderson von Dougherty & Company:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Charles Anderson von Dougherty & Company Investoren die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) weiterhin zu verkaufen.GoPro Inc. habe schwache Quartalszahlen bekannt gegeben und vor einem herausfordernden Start in das neue Jahr gesprochen. Zudem wolle sich das Unternehmen aus dem Drohnenmarkt zurückziehen.Die Analysten von Dougherty & Company bemängeln die niedrigen Margen, die begrenzten Wachstumsperspektiven und die lange Historie von gesenkten Erwartungen.Im Zuge einer Kürzung der Schätzungen reduziert Analyst Charles Anderson das Kursziel für die GoPro-Aktie von 7,00 auf 4,00 USD.Börsenplätze GoPro-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs GoPro-Aktie:5,28 Euro -5,71% (09.01.2018, 14:15)