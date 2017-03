Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

8,65 Euro -2,04% (03.03.2017, 16:20)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

US 9,02 -2,66% (03.03.2017, 17:04)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

(03.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Stanley Kovler von der Citigroup:Analyst Stanley Kovler von der Citigroup spricht laut einer Aktienanalyse eine Verkaufsempfehlung für die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) aus.Mangels eines signifikanten Umsatzwachstums habe GoPro Inc. damit begonnen sich auf die Kontrolle der operativen Ausgaben zu konzentrieren. Der Break even ist nach Ansicht der Analysten der Citigroup aber mindestens zwei Jahre entfernt.Der aktuelle Ausblick impliziere das Erreichen der Gewinnschwelle bei einem Umsatz von 1,4 bis 1,5 Mrd. USD. Dies würde in 2017 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 22% erforderlich machen. Der Trend bei den operativen Ausgaben müsse sich nach einem alarmierenden Anstieg seit 2013 umkehren. Analyst Stanley Kovler geht zumindest im Geschäftsjahr 2018 noch von Verlusten aus.In ihrer GoPro-Aktienanalyse beginnen die Analysten der Citigroup die Coverage des Titels mit einem "sell"-Rating und einem Kursziel von 8,00 USD.XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,62 Euro -3,75% (03.03.2017, 16:05)