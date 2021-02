Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GoDaddy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GoDaddy-Aktie:

74,00 EUR -3,31% (12.02.2021, 15:44)



NYSE-Aktienkurs GoDaddy-Aktie:

89,00 USD -4,15% (12.02.2021, 15:50)



ISIN GoDaddy-Aktie:

US3802371076



WKN GoDaddy-Aktie:

A14QAF



Ticker-Symbol GoDaddy-Aktie:

38D



Ticker-Symbol GoDaddy-Aktie:

GDDY



Kurzprofil GoDaddy Inc.:



GoDaddy (ISIN: US3802371076, WKN: A14QAF, Ticker-Symbol: 38D, NYSE Ticker-Symbol: GDDY) gehört zu den führenden internationalen Hosting-Anbietern mit der weltweit größten Cloud-Plattform für kleine, unabhängige Unternehmen. Das Unternehmen bietet Cloud-basierte Produkte und personalisierte Kundenbetreuung. Die Produkte des Unternehmens, einschließlich GoCentral, ermöglichen es, eine Website oder einen Online-Shop für Desktop und Mobile zu erstellen. Die Produkte werden auf einer Cloud-Plattform betrieben und ermöglichen es den Kunden, online gefunden zu werden. (12.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GoDaddy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GoDaddy Inc. (ISIN: US3802371076, WKN: A14QAF, Ticker-Symbol: 38D, NYSE Ticker-Symbol: GDDY) unter die Lupe.Das Jahr 2020 sei für GoDaddy wie geplant gelaufen. Auch für 2021 erwarte das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum. Beim Umsatz sei eine Punktlandung auf das prognostizierte Ergebnis gelungen. Am Donnerstag habe die Aktie ein neues Allzeithoch markiert, vorbörslich stehe in New York allerdings ein leichtes Minus.Im vergangenen Jahr habe GoDaddy rund 3,3 Milliarden Dollar umgesetzt. Ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr und exakt so viel, wie das Management für 2020 erwartet habe.Die Zahl seiner Kunden habe das Unternehmen, das Website-Baukastensysteme anbiete, um mehr als sieben Prozent auf 20,6 Millionen gesteigert. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens dürften vielen kleinen und mittleren Unternehmen die Notwendigkeit von Webpräsenz und E-Commerce nochmals verdeutlicht haben.Für 2021 würden die Amerikaner ein Umsatzwachstum von zwölf Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar erwarten. Damit wachse das Unternehmen etwa gleich schnell wie der Gesamtmarkt, der laut Analysten 2021 ein Volumen von 66,8 Milliarden Dollar haben werde.Die Anfang Februar gestartete Kursrally der GoDaddy-Aktie habe am Donnerstag in einem neuen Allzeithoch gegipfelt und werde sich auch vom leichten vorbörslichen Minus an der New Yorker Börse nicht beirren lassen."Der Aktionär" bleibt bullish. Anleger, die seiner Empfehlung im Oktober 2020 gefolgt seien, lägen mit GoDaddy 15 Prozent im Plus. Gewinne laufen lassen, rät Benjamin Heimlich. (Analyse vom 12.02.2021)