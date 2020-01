Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Hauch von Panik macht sich breit an den globalen Finanzmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien gehe die Talfahrt heute Morgen weiter. Am schwersten betroffen seien Märkte, welche starke Abhängigkeiten zu China aufweisen würden. Die chinesischen Märkte würden aufgrund der Neujahrsfeiertage die ganze Woche geschlossen bleiben. Ein deutlich positiveres Bild lasse sich von den vorbörslichen Indikatoren für die Eröffnung der europäischen Börsen ableiten.Der Ölpreis gebe unterdessen weiter nach. Die OPEC+-Nationen würden sich bereits mit Reaktionsmöglichkeiten auf die durch das Virus hervorgerufenen denkbaren Nachfragerückgänge befassen. Gold notiere heute Morgen ebenfalls leicht tiefer. (28.01.2020/ac/a/m)