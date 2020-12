Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem äußerst starken November starteten die globalen Aktienmärkte positiv in den Dezember, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Wall Street notierte durchwegs fester. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hätten neue Allzeithochs erzielt, wobei alle elf Sektorenindices des S&P 500 hätten ansteigen können. Die Gewinner des Tages seien hierbei Kommunikationsdienstleiser, Finanzwerte und die Informationstechnologie gewesen.Das Momentum greife heute Morgen nicht komplett auf die asiatischen Märkte über, welche sich gemischt präsentieren würden. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund vorbörslicher Indikatoren ebenso einen etwas schwächeren Start in den Tag erwarten. Der Ölpreis sei unter Druck geraten, da es keine Entscheidung der OPEC+ Staaten über Fördererhöhungen im Januar gebe. Gold habe ebenfalls leichte Verluste verzeichnet. (02.12.2020/ac/a/m)