Nachdem beide Seiten im Konflikt zwischen den USA und dem Iran einen deutlichen Rückschritt von einer weiteren Eskalation signalisiert haben, setzten die globalen Aktienmärkte weiter damit fort dieses Risiko auszupreisen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



An den US-Börsen sei die Kauflaune noch zusätzlich durch solide Zahlen zum Arbeitsmarkt angefeuert worden, was den wichtigsten Indices der Wall Street zu neuen Allzeithöchstständen verholfen habe. Mit der anstehenden Unterzeichnung des Phase-1-Deals mit dem chinesischen Vizepremier in Washington nächste Woche dürften die politischen Risiken das Rampenlicht vorerst der in den nächsten Wochen anstehenden Berichtsaison überlassen. Die Entspannung der Lage im Nahen Osten habe den Ölpreis nach unten geschickt und auch Gold habe als sicherer Hafen verloren.



Die asiatischen Börsen hätten sich am heutigen Morgen uneinheitlich gezeigt, wobei vorwiegend die chinesischen Märkte geschwächelt hätten. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen freundlicheren Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (10.01.2020/ac/a/m)





