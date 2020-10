Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte präsentierten sich am gestrigen Handelstag großteils von ihrer besten Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute starte die Berichtssaison wie gewohnt mit den großen US-Finanzinstitutionen. Die asiatischen Märkte würden sich am Morgen träge zeigen, wobei der Handel des Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) wegen einer Taifunwarnung unterbrochen worden sei und auch bei den US-Futures sehe man mittlerweile ein weniger euphorisches Stimmungsbild. Während die Corona-Zahlen weltweit weiter ansteigen würden, habe Johnson und Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) die Tests für seine Covid-Impfung wegen eines erkrankten Probanden pausieren müssen.Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen zurückhaltenden Start in den Tag hindeuten. Der Ölpreis habe sich stabilisiert, nachdem er zuvor aufgrund der Wiederaufnahme der Ölförderung an mehreren Orten Verluste habe verzeichnen müssen. Der Goldpreis habe Abschläge hinnehmen müssen, verbleibe jedoch weiterhin über USD 1.900. (13.10.2020/ac/a/m)