Generell kämen beim Blick auf die Berichtssaison gemischte Gefühle auf. Bisher hätten rund 1/3 der US-Unternehmen ihr Zahlenwerk vorgelegt. Davon hätten 82% zwar positiv bei den Gewinnerwartungen überraschen können. Das aggregierte Gewinnwachstum falle mit gerade mal +1% bisher jedoch mager aus. Bereits heute gehe der Zahlenreigen munter weiter. Unter anderem stünden Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Amazon.com und McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in den Startlöchern.



Am Rohstoffmarkt hingegen hätten Öl- und Gaspreis abermals Rückenwind. Letzterer sei nach dem Lieferstopp zwischenzeitlich gar um 20% gestiegen. Gold als vermeintlich sicherer Hafen sei hingegen weniger gefragt gewesen und habe gut 1% abgeben müssen. Wenig gefragt seien derzeit auch Kryptowährungen. Der Bitcoin hänge seit Wochen bei der Marke von 40.000 USD fest. Trotz immer wiederkehrender Versuche sei ein Ausbruch bisher jedoch stets kläglich gescheitert.



In Asien würden die Börsen zum Auftakt mehrheitlich mit positivem Vorzeichen handeln. Der Datenkalender sei heute besonders europalastig. Auf der Agenda stünden unter anderem Wirtschafts-, Konsumenten- und Dienstleistungsvertrauen. (28.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Es mangelt weiterhin nicht an Belastungsfaktoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zu den üblichen Themen wie Inflation, restriktiver Geldpolitik, Lockdowns in Shanghai und zuletzt auch Berichtssaison dominiere nun der Gas-Lieferstopp. Sollten die Zahlungen beim Staatskonzern Gasprom nicht in Rubel eingehen, drohe nach Polen und Bulgarien auch anderen Ländern ähnliches Ungemach, sei aus dem Kreml zu hören gewesen. Die Stimmung sei daher weiterhin getrübt. Nach dem verlustreichen Vortag habe die Mehrheit der globalen Börsen am Mittwoch aber zumindest eine Gegenbewegung vollführt. Europas Märkte seien zwar schwach gestartet, hätten jedoch im Handelsverlauf gedreht und ein moderates Plus über die Ziellinie gerettet. In den USA, wo S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) & Co. dank der Zinssorgen mittlerweile wieder am Tief seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges angelangt seien, habe anfangs ebenfalls gute Stimmung geherrscht. Je näher jedoch die Schlussglocke gerückt sei, desto mehr seien die Gewinne gebröckelt. Vor allem das Tech-Segment sei abermals deutlich unter die Räder gekommen. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) sei nach den soliden Zahlen zwar gefragt gewesen. Die anderen üblichen Verdächtigen à la Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) etc. hätten jedoch nicht nachziehen können und hätten teils mit deutlichen Abgaben gehandelt.