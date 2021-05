Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

10,67 EUR -1,20% (12.05.2021, 17:25)



Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

10,65 EUR -2,11% (12.05.2021, 17:21)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (12.05.2021/ac/a/nw)





Senningerberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Global Fashion Group sichtbar ab:Die Shortseller des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP legen den Rückwärtsgang aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ein.Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 11.05.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,11% auf 1,07% der Global Fashion Group-Aktien gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Global Fashion Group-Aktien:0,53% D.E. Shaw & Co. (London) LLPDamit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,60% der Global Fashion Group-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.