Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

8,70 EUR +3,50% (26.10.2020, 16:10)



Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

8,651 EUR +2,74% (26.10.2020, 16:00)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (26.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Während der breite Markt zum Wochenstart in die Knie gehe, rücke die Global Fashion Group-Aktie weiter vor. Am Montag klettere das Papier um vier Prozent auf 8,76 Euro und erreiche ein neues Rekordhoch. Der Grund: Die Wucht der zweiten Coronawelle könnte den Niedergang des stationären Handels noch beschleunigen.Als klaren Gewinner dieser Entwicklung habe die Börse längst GFG ausgemacht. Die Aktie der Rocket-Internet-Beteiligung steuere auf Gesamtjahressicht auf eine Vervierfachung zu. Der Zwischenbericht zum dritten Quartal stehe am 12. November auf der Agenda.Laut GFG solle im Gesamtjahr der Nettowarenwert währungsbereinigt stärker steigen als zuvor angepeilt. Zudem wolle das Unternehmen operativ auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreichen.DER AKTIONÄR habe die Global Fashion Group-Aktie bereits vor einigen Monaten empfohlen, sei dann aber unglücklich ausgestoppt worden. Seit der letzten Empfehlung liege der Titel nur leicht im Plus.Für einen Neueinstieg ist es noch nicht zu spät, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)