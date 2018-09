London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

GBP 3,319 -1,80% (27.09.2018, 12:49)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (27.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF).Das Unternehmen habe das bestehende Aktienrückkaufprogramm (bisher: bis zu 1 Mrd. USD) erweitert (weitere bis zu 1 Mrd. USD) und verlängert (bis zum 20.09.2019). Bis zum 26.09.2018 habe es 233,2 Mio. eigene Aktien für 0,95 Mrd. USD zurückgekauft. Die zurückgekauften Aktien sollten im eigenen Bestand gehalten und damit nicht gelöscht werden (zum Vergleich: Rio Tinto möchte die zurückgekauften Aktien löschen). Sie könnten damit für Akquisitionen bzw. als natürliche Absicherung für die Wandelanleihen (Volumen: 650 Mio. USD; Erfüllung in bar; Fälligkeit: März 2025) verwendet werden. Die Erweiterung des Aktienrückkaufprogramms (Budget reicht noch für ca. 240 Mio. Aktien) demonstriere die aktuelle finanzielle Stärke des Konzerns.Der Analyst sehe es jedoch in der aktuellen Gemengelage nicht als Treiber für einen deutlichen Kursanstieg. Glencore sei zwar rohstoffseitig (Kupfer, Nickel, Kobalt) für die globalen Zukunftsthemen (Digitalisierung, Elektrifizierung) in seinem Bergbau-Analyseuniversum überdurchschnittlich gut positioniert, dem stünden jedoch das Geschäftsgebaren des Konzerns (u.a. US-Justiz ermittle wegen möglicher Verstöße gegen Anti-Korruptions-und Geldwäschegesetze) sowie die Konjunkturunsicherheiten (Schwellen- und Entwicklungsländer seien die größten Treiber der Rohstoffnachfrage) gegenüber. Er habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. berichtetes EPS 2018e: 0,39 USD; bereinigtes EPS 2018e: 0,43 (alt: 0,42) USD; Dividende je Aktie 2018e: 0,20 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 0,44 (alt: 0,42) USD; Dividende je Aktie 2019e: 0,20 USD).Das Rating für die Glencore-Aktie lautet unverändert "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 3,50 GBP belassen. (Analyse vom 27.09.2018)Börsenplätze Glencore-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:3,71 EUR -2,37% (27.09.2018, 12:27)