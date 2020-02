Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

19,586 EUR -1,56% (24.02.2020, 14:20)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.634,00 GBp -1,46% (24.02.2020, 14:24)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (24.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der Arzneihersteller STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) stärke sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten mit einer weiteren Übernahme. STADA kaufe 15 Markenprodukte von GlaxoSmithKline, wie das Unternehmen am Montag in Bad Vilbel bekannt gegeben habe. Zum Preis habe sich STADA nicht geäußert. Kreisen zufolge habe er bei rund 300 Mio. Euro gelegen.Die Mittel, darunter das Erkältungsmedikament Coldrex, das Venenmittel Venoruton und das Vitaminpräparat Cetebe, würden in mehr als 40 Ländern vermarktet. Dazu hätten Deutschland, Italien, Russland und Spanien gezählt.Mit Mitteln von GSK habe STADA Erfahrung: Im vergangenen Sommer habe der Konzern mit Sitz nahe Frankfurt Hautpflegeprodukte sowie ein Hustenmittel von GSK gekauft. Die Briten hätten ihr Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten mit dem des US-Konzerns Pfizer zusammengelegt und würden Geschäftsteile abstoßen.Investierte Anleger setzen auf eine Stabilisierung bei dem Dividenden-Titel (aktuelle Rendite 4,9 Prozent) und beachten den Stopp bei 16,50 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: