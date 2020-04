Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

19,80 EUR +1,46% (30.04.2020, 14:44)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

17,05 GBP 0,00% (30.04.2020, 14:50)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (30.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die europäischen Pharma-Unternehmen GlaxoSmithKline (GSK) und AstraZeneca hätten ihre Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres habe sich die Corona-Pandemie noch positiv auf die operative Entwicklung ausgewirkt, doch das könne sich im zweiten Quartal ändern. Dennoch würden die beiden Pharma-Unternehmen ihre Ziele für 2020 bestätigen.Wie einige andere Branchenkollegen habe das Unternehmen eine höhere Nachfrage nach Medikamenten verzeichnet, wobei Kunden vor allem aus Europa und den USA ihre Lager aufgestockt hätten, habe GSK mitgeteilt. Es bleibe jedoch viel Unsicherheit, womit GSK die Prognose nur unter Vorbehalt bestätigt habe.Der Umsatz habe auf Proforma-Basis - also unter bilanzieller Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse am neuen Joint Venture mit Pfizer auch im Vorjahr - währungsbereinigt um 10 Prozent auf 9,1 Milliarden Pfund (10,4 Milliarden Euro) zugelegt. Bei den Impfstoffen habe GSK abermals von seinem Kassenschlager Shingrix profitiert. Der Umsatz mit dem Gürtelrosen-Impstoff habe allein um rund 80 Prozent auf 647 Millionen Pfund zugelegt. Aber auch im Geschäft mit Impfstoffen gegen Meningitis sei es rund gelaufen.Der britische Pharmakonzern AstraZeneca habe zum Jahresstart kräftig von seinen gut laufenden Geschäften mit Krebsmedikamenten und Biopharmaka profitiert. Als positiver Effekt seien Vorratskäufe im Zuge der Corona-Krise hinzugekommen. Das Management um Konzernchef Pascal Soriot habe zudem am Mittwoch in Cambridge seine Mitte Februar herausgegebenen Wachstumsziele bestätigt. Wie stark sich die Folgen der Pandemie auf die Geschäfte von AstraZeneca ausgewirkt hätten, sei allerdings äußerst unklar und könne derzeit nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.Das erste Quartal sei für beide Unternehmen erfreulich verlaufen. Doch auch AstraZeneca und GlaxoSmithKline könnten die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht prognostizieren. Im Corona-Crash wurden beide "Aktionär"-Empfehlungen ausgestoppt und befinden sich daher nun auf der Beobachtungsliste, so Michel Doepke. (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link