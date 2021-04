Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

15,64 EUR +0,77% (28.04.2021, 16:09)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.337,60 GBp +0,06% (28.04.2021, 16:21)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (28.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline habe soeben seine Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt, welche durchaus gemischt ausgefallen seien. Die Umsätze hätten einen Rückgang von 18% auf GBP 7,42 Mrd. gezeigt, Analysten hätten im Schnitt mit GBP 7,83 Mrd. mehr erwartet. Die Markterwartungen beim bereinigten Gewinn pro Aktie habe das Unternehmen hingegen übertreffen können. Dieser habe sich um 39% auf GBP 22,9 reduziert, die Analystenschätzungen hätten hier bei GBP 21,9 gelegen.Was die Sparten betreffe, so hätten alle drei Segmente deutliche Rückgänge widergespiegelt. Mit einem Umsatzminus von 12% auf GBP 3,88 Mrd. (Konsens: GBP 4,08 Mrd.) habe sich der Bereich Pharma noch am besten präsentiert. Aber auch hier hätten sich deutlich negative Effekte aus der COVID-19 Pandemie gezeigt, da die Nachfrage nach Antibiotika im Berichtsquartal sehr schwach gewesen sei und in Q1 2020 ein Lageraufbau stattgefunden habe und sich daher eine hohe Vergleichsbasis ergebe. Sehr schwach habe sich die Impfstoff-Sparte mit einem massiven Einbruch der Erlöse gezeigt (-32% auf GBP 1,22 Mrd.; Konsens: GBP 1,38 Mrd.). Hier hätten vor allem schwache Nachfragewerte nach Impfstoffen gegen Hepatitis sowie Gürtelrose auf den Ergebnissen gelastet. Der Umsatz der Division Consumer Healthcare habe sich im Jahresvergleich um 19% auf GBP 2,31 Mrd. reduziert (Konsens: GBP 2,36 Mrd.), bereinigt um Deinvestitionen einiger Marken ergebe sich ein Minus von 9%.Das Unternehmen habe für den 23. Juni weitere Details bzgl. der für 2022 anvisierten Aufspaltung des Konzerns angekündigt. Geplant seien zum einen ein Arznei- und Impfstoffunternehmen sowie ein Spezialist für rezeptfreie Medikamente. Die Sparte der rezeptfreien Medikamente leide aber aktuell unter der Pandemie und den weltweiten Lockdowns. Auch über die zukünftige Dividendenpolitik wolle man sich im Juni näher äußern.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte GlaxoSmithKline weiterhin einen Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich in Antizipation höherer Forschung- und Entwicklungskosten. Für 2022 erwarte das Unternehmen sowohl beim Umsatz, als auch bei den operativen Margen signifikante Steigerungen.Die letzte Empfehlung für die GlaxoSmithKline-Aktie lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.