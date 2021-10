Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

17,10 EUR +2,64% (12.10.2021, 12:58)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

14,36 GBP +3,07% (12.10.2021, 13:04)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (12.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die geplante Abspaltung des Verbrauchersegmentes des britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline (GSK) solle Kreisen zufolge das Interesse von mehreren Finanzinvestoren geweckt haben. Zu diesen hätten Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners, KKR und Permira gezählt, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die GSK-Aktie springe an.Möglich sei aber auch, dass andere Pharma- und Konsumgüterunternehmen auf die Sparte aufmerksam geworden seien. Die Verbraucher-Einheit könnte mit rund 40 Milliarden britischen Pfund (47,1 Milliarden Euro) oder auch mehr bewertet werden, habe es weiter geheißen. Die Gespräche dauerten noch an, entschieden sei noch nichts.Derzeit arbeite Konzernchefin Emma Walmsley mit Goldman Sachs und Citigroup an einem einfachen Listing für das Segment. Mitte 2022 solle das Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten dann an der Londoner Börse gelistet werden. Ein Deal für die Verbrauchereinheit wäre nach Bloomberg-Daten eine der größten Akquisitionen weltweit dieses Jahr. Angesichts der Größe der potenziellen Transaktion könnten sich auch mehrere Firmen zusammenschließen, hätten die Personen gegenüber Bloomberg gesagt.Das Interesse von Privat Equity an der geplanten GSK-Abspaltung treffe an der Börse auf offene Ohren, die Aktie notiere inzwischen nach anfänglichen Verlusten rund drei Prozent im Plus.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link