Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.063 EUR -2,27% (09.10.2018, 09:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

CHF 2.351,00 -1,84% (09.10.2018, 09:44)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (09.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Givaudan habe auf bereinigter Basis nach 9M ein Wachstum von 5,7% geliefert, was ein ber. Wachstum von 5,7% in Q3 impliziere und deutlich über den Markterwartungen liege. In Q2 habe das ber. Wachstum bei 6,2% gelegen. Allerdings seien in Q3 auch die Vergleichszahlen anspruchsvoller (5,7% in Q3/3017 ggü. 1,2% in Q2/2017). Wechselkursbedingte Preisanpassungen in LATAM könnten in Q3/3018 eine gewisse positive Wirkung gezeigt haben.Ein anhaltend hohes Wachstum von 6,8% in Q3 oder 6,6% nach 9M, das vor allem einer Wachstumsbeschleunigung bei Consumer Products auf fast 8% in Q3 zu verdanken sei (zweistelliges Wachstum in den Schwellenländern, starke Entwicklung auf lokaler und regionaler Ebene). Wie erwartet, habe sich bei FF aufgrund der anspruchsvollen Vergleichszahlen das Wachstum auf einen normaleren Wert abgeschwächt (11,9% nach 9M, 4,5% in Q3). Der Analyst stelle außerdem eine negative Entwicklung bei NA fest, die durch internationale Kunden im Textilpflegesegment bedingt sei.Flavours erfülle Erwartungen: 4,8% nach 9M oder 4,7% in Q3, d. h. exakt den Analysten-Erwartungen entsprechend. Wachstumstreiber sei vor allem LATAM. Interessante Wachstumsbeschleunigung in NA in Q3 auf 3,7% von je 1,3% in Q1 und Q2. Wahrscheinlich sei diese dem kräftigen Wachstum bei Spicetec zu verdanken.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Givaudan-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit einem "buy"-Rating. Das Kursziel von 2.500 CHF werde überprüft (+). (Analyse vom 09.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: