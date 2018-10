SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (03.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Die Analysten hätten ihr Finanzmodell aktualisiert, um den Wechselkursen des 3Q und den aktuellen Kassakursen für das 4Q und das GJ 2019 Rechnung zu tragen. Sie würden jetzt von einer positiven Wirkung von 0,1% nach 9ME (bisher 0,7%) und einer negativen Wirkung von -0,7% für das GJ 2018E (bisher 0,3%) bzw. -1,2% für das GJ 2019E ausgehen. Durch diese Änderungen würden sich auch die EPS-Schätzungen der Analysten für die GJ 2019-20E um 3% reduzieren. Den nächsten Kursimpuls könnten die Zahlen zum 9M 2018-Umsatz am 9./10. Oktober bringen.Im 1H habe Givaudan den Skeptikern gezeigt, dass es in der Lage gewesen sei, die stark gestiegenen Rohstoffpreise auszugleichen (ausschl. CitralEinmaleffekt). Bislang habe es keinerlei Probleme bei der Geschäftsentwicklung von Givaudan (Wachstum, Gewinn, Barmittel) gegeben. Es folge nun eine Übergangsperiode mit der Konsolidierung von Naturex, die jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial bereithalte. FCF von 12 bis 17% sei in Gefahr, aber wegen M&A.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Givaudan-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit einem "buy"-Rating. Das Kursziel werde bei 2.500 CHF gesehen. (Analyse vom 03.10.2018)Börsenplätze Givaudan-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:2.157,00 EUR +0,19% (02.10.2018, 22:25)