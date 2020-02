L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.012,00 EUR 0,00% (05.02.2020, 11:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.234,00 CHF +0,06% (05.02.2020, 11:10)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (05.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).5%-Anteil an Robertet: Robertet habe gestern Abend mitgeteilt, dass Givaudan nach eigenen Angaben 4,7% seines Kapitals halte (108.109 Anteile mit einem Marktwert von EUR 102 Mio. zum gestrigen Schlusskurs). Robertet sei eines der zehn größten F&F-Unternehmen mit Sitz im französischen Grasse. Es habe im GJ18 einen Umsatz von EUR 525 Mio. erzielt (EBITDA-Marge: 16%; FCF in % des Umsatzes: 6,4%) und lege einen besonderen Fokus auf natürliche Rohstoffe. Seine Marktkapitalisierung betrage EUR 2 Mrd. Laut Kapitalflussrechnung habe Givaudan im GJ19 CHF 105 Mio. für Finanzanlagen ausgegeben, ein Indiz dafür, dass die Beteiligung schon letztes Jahr erworben worden sei.Firmenich habe letztes Jahr eine (unfreundliche) Beteiligung übernommen: Im September letzten Jahres habe Firmenich mitgeteilt, dass es 17% der Robertet-Anteile von First Eagle Investment aufgekauft habe. Später habe sich seine Beteiligung auf 21,6% erhöht (11,3% der Stimmrechte). Als Hauptaktionär habe die Familie Maubert (47% des Kapitals, 67,5% der Stimmrechte) deutlich reagiert und angemerkt, die Unabhängigkeit des Unternehmens sei nicht verhandelbar.Nächster Kursimpuls: Umsatz im 1Q20 am 8. April (+) - mit Konferenz im Zurich Innovation CenterJean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3.400. (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: