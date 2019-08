L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.396,00 EUR +1,61% (29.08.2019, 10:43)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.629,00 CHF +1,51% (29.08.2019, 14:14)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (29.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Givaudan veranstalte heute in Zürich seine 19. Halbjahreskonferenz. Der CEO werde einen Vortrag über jüngste Ergebnisse und Entwicklungen sowie zu Active Cosmetic Ingredients halten. Der Sektor habe einen Wert von CHF 1 Mrd., und Givaudan habe daran einen Marktanteil von nahezu 10%. Das Unternehmen verdanke sein Wachstum Übernahmen (Soliance, Induchem, Naturex) und einem zweistelligen bereinigten Wachstum. Es beabsichtige eine weitere Konsolidierung des Markts.Der Analyst erwarte Neuigkeiten zu den jüngsten wachstumssteigernden Transaktionen (Golden Frog, AMSilk, Drom, Fragrance Oils und Minderheitsbeteiligung an Bio FD&C seit Jahresbeginn). Expressions Parfumées, ein 2018 übernommenes Unternehmen, dürfte das bereinigte Wachstum in H2/2019 um 30 bis 40 Bp. beflügeln.In den letzten Wochen hätten einige Währungen ggü. dem Franken weiter nachgegeben. Am wichtigsten sei für Givaudan jedoch, dass der US-Dollar, der etwa 45% der Umsätze ausmache, relativ stabil geblieben sei (+1% im GJ19 und -1% im GJ20 zu aktuellen Spotpreisen). Der Analyst gehe nun von negativen Effekten von -1,9% im GJ19 (ggü. -1,1%) und -2,4% (ggü. -0,7%) im GJ20 aus.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3.000. (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: