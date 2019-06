ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (04.06.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern rüste sich für die Zukunft mit Zukäufen. Der Weltmarktführer in dieser Nische möchte die Pole-Position verteidigen und sowohl organisch als auch anorganisch weiter wachsen. So habe Givaudan in diesem Jahr die französische Albert Vieille gekauft. Und auch in Deutschland sei der Duft- und Aromenhersteller vor Kurzem fündig geworden: Von der AMSilk GmbH möchte der Marktführer das Kosmetikgeschäft erwerben. Und in Vietnam plane Givaudan, Golden Frog zu übernehmen. Gerade der asiatische Markt biete für den Symrise-Rivalen erhebliches Wachstumspotenzial.Neueinsteiger sollten jedoch auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht mehr zugreifen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2019 betrage sportliche 30, der deutsche Rivale Symrise komme auf einen Wert von 33. Aktuell sei die Givaudan-Aktie trotz der sensationellen charttechnischen Verfassung und attraktiven Dividendenrendite von 2,4% nur eine Halteposition mit Stopp bei 1.900 Euro, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:2.373,00 EUR +0,13% (04.06.2019, 15:55)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:2.650,00 CHF -0,30% (04.06.2019, 15:53)