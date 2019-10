Börsenplätze Givaudan-Aktie:



L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.518,00 EUR +0,08% (10.10.2019, 13:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.768,00 CHF +1,13% (10.10.2019, 12:48)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (10.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Sequenzielle Wachstumsbeschleunigung: Givaudan habe erneut ein beeindruckendes Umsatzwachstum bei unverminderter Geschwindigkeit. erzielt Das ber. Wachstum nach 9M habe 6,4% betragen, was klar über den Erwartungen liege, oder 6,5% im 3Q nach 6,3% im 1Q und 2Q. Die Dynamik sei in allen Regionen und Geschäftssegmenten stark geblieben, abgesehen von FL in NA (sequenzielle Wachstumsbeschleunigung von -3,3% im 2Q bis -2,5% im 3Q, in Zusammenhang mit starker Preisentwicklung im GJ18, VontE).Starkes Volumenwachstum: Angenommen, dass die Preisentwicklung von 2,4% den Anstieg der Inputkosten und die wechselkursbedingten Preisanpassungen von 0,6% (hauptsächlich in LA) kompensiert habe, ergebe sich ein Volumenwachstum von 3,4%, d.h. 3,9% im 3Q nach 3,2% im 1H19. Bertschy glaube, dass dies auf Expressions Parfumées beruhe, wo das ber. Wachstum ab dem 3Q zurückgegangen sei. Unter Annahme eines Wachstums von 30% ergebe sich ein positiver Effekt von 40 Bp auf das ber. Wachstum.FR nicht aufzuhalten: Sechs Quartale mit einem ber. Wachstum von über 6%, aufgebläht durch die Preisentwicklung. Die Wachstumsdynamik ist jedoch weiterhin beeindruckend, insbesondere bei CP, wo eine schwierige Vergleichsbasis bestanden habe. EM habe im 3Q ein ber. Wachstum von über 12% gemeldet, das höchste Wachstum seit 4Q17, oder 10-11% ohne wechselkursbedingte Preisanpassungen.Vorgaben für 2020 bestätigt: 4-5% Wachstum, 12-17% FCF in % des Umsatzes.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3.000. (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link