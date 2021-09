Der Markt für sogenannte DevOps-Lösungen, die die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und IT-Betrieb während der Softwareentwicklung verbessern würden, solle Analysten zufolge bis 2026 auf 11,2 Milliarden Dollar anwachsen und dabei jährlich im Schnitt 15 Prozent zulegen.



Noch habe GitLab nicht alle Informationen zum geplanten Börsengang vorlegt. Sobald das der Fall ist, wird "Der Aktionär" eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 20.09.2021)



GitLab Inc.:



GitLab ist eine Open-Source Entwicklerplattform mit integrierter Versionskontrolle, die wahlweise im eigenen Unternehmen oder in der Cloud gehostet werden kann. Mit GitLab lässt sich die komplette DevOps Entwicklung in einer einzigen Anwendung steuern. Es gibt die zwei Editionen Standard und Ultimate, die sich an unterschiedlich große Entwickler-Teams richten. Die Anwendung ist auch in Dritt-Anbieter-Software wie Visual Studio integrierbar und über eine API fernsteuerbar. (20.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bereits im November 2020 hatte das GitLab-Management erstmals öffentlich über seine Börsenpläne informiert, nun soll es so weit sein, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das Unternehmen habe Unterlagen für ein IPO an der NASDAQ bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Sie würden auch zeigen, in welchem irren Tempo der DevOps-Plattform-Anbieter zuletzt gewachsen sei.Im letzten Geschäftsjahr sei der Umsatz des Unternehmens um 87 Prozent von 81 auf 152 Millionen Dollar in die Höhe geschossen. Zwar hätten die Amerikaner 2021 das Tempo nicht ganz halten können, das Wachstum sei aber weiterhin beachtlich: Im ersten Halbjahr habe GitLab mit 108 Millionen Dollar 72 Prozent mehr umgesetzt als zwischen Februar und Juli 2020.