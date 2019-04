XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (10.04.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Carter Gould von der UBS:Aktienanalyst Carter Gould von der UBS spricht laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) aus.Nach dem Fehlschlag von selonsertib in der Indikation nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) habe Gilead Sciences Inc. zwei wichtige klinische Erfolge angekündigt. Zum einen gehe es um positive Descovy PrEP Daten und zum anderen um filgotinib Finch 1/3 Daten.Damit würde sich in zwei Fällen eine Umsatzgelegenheit von mehr als 2 Mrd. USD ergeben. Das Wachstum des Unternehmens über 2021 wäre damit weniger risikobehaftet.Die UBS-Analysten gehen zwar davon aus, dass Gilead Sciences mit den Q1-Gewinnen die Erwartungen verfehlen könnte. Dafür sollten aber die Konsensprognosen für 2019 steigen, da NASH-Kosten wegfallen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: