Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,57 Euro +1,03% (25.04.2017, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 67,19 +1,42% (25.04.2017, 16:06)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(25.04.2017/ac/a/n)

Baltimore (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analystin Katherine Breedis von Stifel Nicolaus:Laut einer Aktienanalyse spricht Katherine Breedis, Analystin beim Investmenthaus Stifel Nicolaus, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) aus.Gilead Sciences Inc. verfüge nach wie vor über eine sehr große Bandbreite an Pipeline-Kandidaten und ein tiefgreifendes Wissen um die Leben-Biologie.Hinzu komme eine umfassende Biomarker-Strategie für die Behandlung einer nichtalkoholischen Fettleberhepatitis (NASH). Dieses Erkrankungsfeld nehme an Größe zu. Alleine in den USA seien schätzungsweise 15 Mio. Menschen betroffen. Zugelassene Therapien gebe es noch nicht.Die Analysten von Stifel Nicolaus bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 87,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,67 Euro +1,61% (25.04.2017, 15:49)