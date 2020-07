Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Corona-Patienten würden im Rahmen einer von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) koordinierten Studie ab sofort nicht mehr mit Lopinavir/Ritonavir vom US-Pharmakonzern Abbvie behandelt, das gegen HIV entwickelt worden sei. Ausschlaggebend seien keine Sicherheitsbedenken, habe eine WHO-Sprecherin am Samstag in Genf betont. Vielmehr habe sich gezeigt, dass die Mittel bei den Patienten praktisch keinen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit hätten.Dasselbe gelte für das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin. Das Ende der Tests damit habe die WHO schon am 17. Juni angekündigt. Hydroxychloroquin sei in den Schlagzeilen gewesen, weil US-Präsident Donald Trump es mehrfach angepriesen habe.Es gehe nur um die Tests bei schwer kranken Patienten, die wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 im Krankenhaus behandelt würden, habe die WHO betont. Andere mögliche Tests solcher Mittel etwa zur Vorbeugung gegen eine Erkrankung seien nicht betroffen.In der Solidaritätsstudie würden Testergebnisse bei rund 5.500 Patienten in 39 Ländern verglichen. Getestet werde, ob bereits vorhandene Mittel den Verlauf der Covid-19-Erkrankung positiv beeinflussen könnten. Tests mit weiteren Mitteln würden weitergehen, etwa mit dem ursprünglich gegen die Viruserkrankung Ebola entwickelten Mittel Remdesivir vom US-Biotech-Unternehmen Gilead Sciences und dem Entzündungshemmer Dexamethason. Remdesivir habe in einer anderen Studie den schweren Krankheitsverlauf abgemildert und die Krankheitsphase verkürzt. Es sei gerade als erstes Medikament gegen Covid-19 in der EU zugelassen worden.Die Gilead Sciences-Aktie habe zum Ende der vergangenen Woche hin deutlich zulegen können. Sie befinde sich auch im Musterdepot des AKTIONÄR.Anleger sollten bei der Aktie an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht wäre nun zunächst wichtig, dass der Sprung das Junihoch 2020 gelinge. (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link