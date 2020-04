Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot".



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (20.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Selten sei einem Wirkstoff so viel Aufmerksamkeit geschenkt worden wie Remdesivir von Gilead. Der Merkur berichte: "Der Münchner Curtis Warren Puckett war an Covid-19 erkrankt. Der Risikopatient konnte dank einem neuen Medikament geheilt werden. Das Medikament schlug bei dem an COPD und Asthma Leidenden sofort an und rettete womöglich sein Leben." Auch die Bild hoffe auf das "neue Super-Medikament" und habe Patienten mit guten Erfahrungen interviewt.Aber: Noch lasse sich die Wirksamkeit von Remdesivir wissenschaftlich nicht belegen. Doch es werde daran gearbeitet. AFP berichte nun, dass von der US-Regierung beauftragte Wissenschaftler zwei Gruppen mit je sechs Affen untersucht hätten. An den Tieren, die das virushemmende Mittel verabreicht bekommen hätten, hätte sich der Gesundheitszustand bereits nach zwölf Stunden verbessert. In dieser Gruppe hätte nur ein Affe noch leichte Atembeschwerden gehabt, während in der unbehandelten Kontrollgruppe alle schwere Atembeschwerden aufgewiesen hätten.Auch das Online-Fachmagazin STAT News habe letzte Woche berichtet, dass man erfahren habe, dass die derzeit laufenden Phase-3-Studien bislang sehr erfolgreich verlaufen seien. In einem Krankenhaus in Chicago sei Remdesivir an 125 Patienten getestet worden, 113 davon seien schwer krank gewesen. Innerhalb von nicht einmal einer Woche hätten fast alle Patienten entlassen werden können, zwei seien gestorben.Gilead selbst habe erklärt, die Daten müssten noch analysiert werden, um daraus Schlüsse zu ziehen. Die Klinik habe in einer Mail darauf hingewiesen, dass Teildaten von einer laufenden Studie nicht genutzt werden sollten, um daraus Ergebnisse herzuleiten.Gilead sei eine Corona-Gesundheitsaktie, die das permanent Tausende Aktien scannende System Turnaround Formel TFA am 11.02.2020 ermittelt habe. Die Aktie befindet sich im TFA-Depot und im "Aktionär"-Depot, so Florian Söllner. (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Der Autor und Chefredakteur, Herr Florian Söllner, ist Positionen in dem Wertpapier Gilead eingegangen, die von der etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.