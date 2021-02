Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

55,91 EUR +0,63% (10.02.2021, 16:11)



XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

56,25 EUR +1,53% (10.02.2021, 15:55)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

68,195 USD +1,33% (10.02.2021, 15:57)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Deutschland Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (10.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Gilead Sciences und das belgische Biotech-Unternehmen Galapagos verbinde seit vielen Jahren eine intensive Partnerschaft. Allerdings sei diese in den zurückliegenden zwölf Monaten alles andere als reibungslos verlaufen. Die beiden Gesellschaften müssten nun einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen. Die Galapagos-Aktie breche zweistellig ein.Wie Gilead Sciences und Galapagos am Mittwoch mitgeteilt hätten, würden die klinischen Phase-3-Studien ISABELA mit dem Wirkstoff Ziritaxestat bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF) beendet. Die Entscheidung basiere auf den Empfehlungen des unabhängigen Datenüberwachungskomitees (IDMC), das nach regelmäßiger Überprüfung der unverblindeten Daten zu dem Schluss gekommen sei, dass das Nutzen-Risiko-Profil von Ziritaxestat die Fortführung dieser Studien nicht mehr unterstütze, heiße es weiter.Es sei nicht der erste Rückschlag dieser Natur. Mitte Dezember habe Gilead Sciences bekanntgegeben, Jyseleca (Filgotinib) für die Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA) in den USA nach einem Treffen mit der FDA nicht weiter vorantreiben zu wollen. Außerdem übernehme Galapagos die alleinige Verantwortung in Europa für Jyseleca zur Behandlung von RA und Colitis ulcerosa (UC) und für künftige Indikationen.Der negative Newsflow habe seine Spuren bei der Kursentwicklung von Galapagos hinterlassen, die Aktie habe sich von den angesprochenen Rückschlägen nie so recht erholen können. Das dürfte auch Gilead Sciences nicht schmecken, die mit gut einem Viertel am belgischen Unternehmen beteiligt sei. Sowohl die Aktie von Gilead Sciences als auch Galapagos führe "Der Aktionär" derzeit nicht auf der Kaufliste, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: