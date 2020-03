Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,59 EUR +2,61% (11.03.2020, 17:32)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,89 EUR +6,60% (11.03.2020, 17:16)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

74,40 USD +2,85% (11.03.2020, 17:18)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Es geht uns alle an, so Florian Söllner von "Der Aktionär". "60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland werden sich mit dem Coronavirus infizieren", so nun Kanzlerin Angela Merkel. Hoffnung mache ein Wirkstoff des Biotech-Riesen Gilead.Jetzt habe Br.de berichtet: "Bei der Regierung von Oberbayern wurde eine Sondergenehmigung für ein in Deutschland noch nicht zugelassenes Corona-Medikament erteilt. Es handelt sich nach BR-Informationen um ein antivirales Medikament mit dem Wirkstoff Remdesivir ( ). Bei ersten Verabreichungen nach Sondergenehmigungen in Amerika und China sollen sich die Symptome bereits einen Tag danach auch bei Corona-Patienten verbessert haben."Behandelt werden solle damit ein 80-jähriger Patient, der seit Ende letzter Woche auf der Intensivstation in Weilheim liege. Sollte sich Remdesivir gegen SARS-CoV-2 bewähren, würde dies zwar nicht die Ausbreitung des Coronavirus stoppen, so Br.de, es helfe aber dabei, Todesfälle durch Covid-19 zu verhindern.Diese Aktie sei die einzige Gesundheitsaktie, die das permanent Tausende Aktien scannende System TFA bereits am 11.02.2020 ermittelt habe. Im jüngsten Report der Turnaround Formel AKTIONÄR TFA stehe zu lesen: "Unsere TFA-Formel hat bei einem idealtypischen Turnaround angeschlagen: Bei einer Aktie, die lange seitwärts läuft, viele für langweilig halten - doch auf den zweiten Blick enorm spannend wird. ( ) Die Biotech-Aktie konnte laut einem Bloomberg-Bericht bei einem US-Coronavirus-Patienten Erfolge verbuchen. Zudem will das Unternehmen mit chinesischen Gesundheitsbehörden bei einer klinischen Studie des Hoffnungsträgers gegen das Coronavirus zusammenarbeiten. Das TFA-Signal unter hohen Handelsvolumen ist ein Hinweis darauf, dass der Biotech-Champion beginnt, aufzuwachen."Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Der Autor und Chefredakteur, Herr Florian Söllner, ist Positionen in dem Wertpapier Gilead eingegangen, die von der etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link