Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,19 Euro -0,67% (24.04.2017, 14:24)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 66,40 +0,71% (24.04.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(24.04.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Ying Huang von BofA Merrill Lynch Research:Ying Huang, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, vertritt laut einer Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach wie vor eine neutrale Haltung.Nach Ansicht der Analysten von BofA Merrill Lynch Research sollten M&A-Aktivitäten bei Gilead Sciences Inc. Top-Priorität genießen. Die Pipeline des Unternehmens sei unzureichend, um die schneller als erwarteten Rückgänge im Hepatitis C-Geschäft aufzufangen.Incyte, Tesaro, Clovis Oncology, Bristol-Myers Squibb kämen unter dem Aspekt Onkologie-Fokus als Kandidaten in Frage. Die Konzentration von Vertex Pharmaceuticals auf seltene Krankheiten könnte zukünftig signifikante Cash flows ermöglichen. Eine Übernahme sei.Einen Deal hält Analyst Ying Huang zwar für wahrscheinlich. Eine Übernahme der genannten Firmen wäre aber nicht ausreichend, um wieder an die früheren Wachstumsraten anknüpfen zu können.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,20 Euro -1,00% (24.04.2016, 14:02)