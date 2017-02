Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,79 Euro -9,66% (08.02.2017, 16:54)



NYSE-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 66,31 -9,33% (08.02.2017, 16:54)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(08.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Alan Carr von Needham & Co:Alan Carr, Aktienanalyst vom Investmenthaus Needham & Co, empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin zu halten.Gilead Sciences Inc. habe dank der Epclusa-Markteinführung mit dem Q4-Umsatz von 7,32 Mrd. USD die Prognose von 6,86 Mrd. USD übertroffen.Unter dem Strich seien die Erlöse im Hepatitis C-Geschäft aber weiter gefallen. Zudem sei die Guidance für 2017 hinter den Annahmen des Marktes zurückgeblieben.Angesichts des aktuellen Umsatztrends bringt Analyst Alan Carr seine Zurückhaltung hinsichtlich des weiteren Kursverlaufs der Gilead Sciences-Aktie zum Ausdruck.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,65 Euro -9,71% (08.02.2017, 16:39)