Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,66 Euro -1,17% (09.02.2017, 17:55)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 65,62 -1,81% (09.02.2017, 17:56)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(09.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Joshua Schimmer von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Joshua Schimmer vom Investmenthaus Piper Jaffray seine Empfehlung die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) überzugewichten.Die Analysten von Piper Jaffray betiteln ihre Aktienanalyse mit dem Slogan "Je tiefer der Fall, desto näher ist der Boden". Auf Grund einer Dividendenrendite von mittlerweile 3,5% dürften die Aktien von Gilead Sciences Inc. einem Boden nahe sein.Nach Ansicht von Analyst Joshua Schimmer ist es nur eine Frage der Zeit, bis das HIV-Geschäft und hoffentlich M&A-Aktivitäten die Rückgänge im Hepatitis C-Segment ausgleichen werden.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse halten die Analysten von Piper Jaffray am Votum "overweight" fest, passen aber das Kursziel von 102,00 auf 95,00 USD nach unten an.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,66 Euro -0,34% (09.02.2017, 17:28)