Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

56,15 EUR -1,07% (31.05.2019, 12:15)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

56,34 EUR -0,91% (31.05.2019, 12:01)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,34 USD -0,05% (30.05.2019, 22:15)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (31.05.2019/ac/a/n)



Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 91,00 oder 60,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. hat am 2. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 präsentiert, die besser als erwartet ausgefallen sind.Wie der Chartanalyse des Technischen Analysten Armin Hecktor von GodmodeTrader vom 7. Mai zu entnehmen ist, sei der Umsatz um knapp 4 Prozent auf 5,3 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Der Heimatmarkt in den USA sei mit 3,8 Mrd. USD zugleich der Hauptabsatzmarkt gewesen. Europa habe 882 Mio. USD zum Konzernumsatz beigetragen, verglichen mit dem Vorjahresquartal sei im zweitgrößten Absatzmarkt aber ein Rückgang von 118 Mio. USD verbucht worden. Beim Gewinn habe Gilead ein Non-GAAP Ergebnis von 2,3 Mrd. USD oder 1,76 USD je Aktie verzeichnet. Im Vorjahr seien hier 1,48 USD je Anteilschein gemeldet worden, eine Steigerung um rund 19 Prozent.Wie das Portal MyDividends.de am 3. Mai meldet, werde der amerikanische Biotechnologiekonzern Gilead Sciences, Inc. eine Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Zahlung für das zweite Quartal erfolge am 27. Juni 2019 (Record date: 14. Juni 2019). Auf das Jahr hochgerechnet zahle Gilead aktuell 2,52 US-Dollar an seine Aktionäre.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose, die bei 91,00 USD liegt, von Brian Abrahams, Aktienanalyst von RBC Capital Markets. Der Titel wurde in einer Aktienanalyse vom 3. Mai unverändert mit dem Rating mit "outperform" eingestuft. Die Quartalszahlen von Gilead Sciences Inc. seien besser ausgefallen als erwartet. Die Analysten von RBC Capital Markets würden auf das Potenzial durch Biktarvy und Filgotinib hinweisen.Die niedrigste Kursprognose für Gilead Sciences stammt dagegen von Goldman Sachs: Analyst Terence Flynn hat den Wert in seiner Aktienanalyse vom 29. Mai von "neutral" auf "sell" zurückgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 60,00 USD reduziert. Die Analysten von Goldman Sachs würden bei Gilead Sciences Inc. eine Wachstumsabschwächung fürchten. Der Verlust des Patentschutzes hinsichtlich Truvada/Atripla im September 2020 werde einen Umsatzverlust von 3 Mrd. USD nach sich ziehen. Biktarvy könne nur rund die Hälfte des HIV-Geschäfts (16 Mrd. USD) für Konkurrenz durch Generika schützen. Bis 2022 dürfte der Umsatz von Gilead Sciences ein negatives Wachstum von durchschnittlich 5% aufweisen. Im Vergleich zum Coverage Universum sei das der schwächste Trend, so der Analyst Terence Flynn.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick: