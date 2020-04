Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick:



Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 80,00 Neutral UBS Carter Gould 27.04.2020 78,00 Buy Citigroup Mohit Bansal 24.04.2020 76,00 Neutral Robert W. Baird Brian Skorney 23.04.2020 70,00 Hold SunTrust Robinson Humphrey Robyn Karnauskas 23.04.2020 79,00 Market-perform BMO Capital Markets Matthew Luchini 20.04.2020 87,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Jim Birchenough 20.04.2020 62,00 Underweight Barclays Capital Carter Gould 17.04.2020 90,00 Overweight Piper Sandler Tyler Van Buren 17.04.2020 58,00 Sell Goldman Sachs Terence Flynn 16.04.2020 86,00 Overweight Cantor Fitzgerald Alethia Young 07.04.2020 65,00 Peer perform Wolfe Research Tim Anderson 31.03.2020 80,00 Buy DZ BANK Elmar Kraus 18.03.2020 86,00 Outperform RBC Capital Markets Brian Abrahams 09.03.2020 72,00 Neutral Merrill Lynch Geoff Meacham 24.02.2020 70,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co Aaron Gal 06.02.2020 80,00 Outperform Raymond James Steven Seedhouse 05.02.2020



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.04.2020/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 58,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 30. April die Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Piper Sandler: Analyst Tyler Van Buren hat am 17. April den Titel mit dem Kursziel von 90,00 USD und mit dem Votum "overweight" eingestuft.Terence Flynn, Analyst von Goldman Sachs, hat dagegen die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. mit dem Votum "sell" bewertet. Am 16. April wurde das Kursziel von 58,00 USD in Aussicht gestellt.Die Gilead Sciences-Aktie befindet sich im TFA-Depot und im "Aktionär"-Depot, so Florian Söllner von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 20. April. Selten sei einem Wirkstoff so viel Aufmerksamkeit geschenkt worden wie Remdesivir von Gilead. Der "Merkur" berichte: "Der Münchner Curtis Warren Puckett war an Covid-19 erkrankt. Der Risikopatient konnte dank einem neuen Medikament geheilt werden. Das Medikament schlug bei dem an COPD und Asthma Leidenden sofort an und rettete womöglich sein Leben." Auch die "Bild" hoffe auf das "neue Super-Medikament" und habe Patienten mit guten Erfahrungen interviewt.Aber: Noch lasse sich die Wirksamkeit von Remdesivir wissenschaftlich nicht belegen. Doch es werde daran gearbeitet. AFP berichte nun, dass von der US-Regierung beauftragte Wissenschaftler zwei Gruppen mit je sechs Affen untersucht hätten. An den Tieren, die das virushemmende Mittel verabreicht bekommen hätten, hätte sich der Gesundheitszustand bereits nach zwölf Stunden verbessert. In dieser Gruppe hätte nur ein Affe noch leichte Atembeschwerden gehabt, während in der unbehandelten Kontrollgruppe alle schwere Atembeschwerden aufgewiesen hätten.Gilead selbst habe erklärt, die Daten müssten noch analysiert werden, um daraus Schlüsse zu ziehen. Die Klinik habe in einer Mail darauf hingewiesen, dass Teildaten von einer laufenden Studie nicht genutzt werden sollten, um daraus Ergebnisse herzuleiten.Zuletzt habe sich der CEO von Gilead in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Daniel O'Day zufolge arbeite man mit der "größten Dringlichkeit" herauszufinden, ob der Wirkstoff Remdesivir tatsächlich auch die Lösung gegen Covid-19 sei. Noch sei dies nicht geprüft, doch aufgrund der bisherigen, jahrelangen Erfahrungen mit diesem Viren-Wirkstoff "wissen wir, dass es Potenzial haben könnte."Gilead ist eine Corona-Gesundheitsaktie, die das permanent Tausende Aktien scannende System Turnaround Formel TFA am 11.02.2020 ermittelt hat, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?