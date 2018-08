Smart- und internetfähige TV-Geräte, mit denen man sprechen kann



Aufgrund des riesigen Erfolgs von Streaming-Plattformen und einer jüngeren Kundschaft, die zunehmend das Interesse an linearen TV-Sendungen verliert, sind Smart-TVs heutzutage beinahe Standard. Im ersten Halbjahr 2018 kommt diesen Geräten ein weltweiter Umsatzanteil von 85 Prozent zu, 2017 waren es noch 79 Prozent. Auf regionaler Ebene betrug der Umsatzanteil der smarten TV-Geräte in den LATAM-Ländern im ersten Halbjahr 2018 bereits 93 Prozent. In Deutschland lag der Umsatzanteil bei 91 Prozent. Nur der Nahe Osten und Afrika bleiben mit einem Umsatzanteil von 66 Prozent für smarte TV-Geräte hinter den anderen Regionen zurück.



Im nächsten Schritt werden sich mehr und mehr Hersteller der Sprachsteuerung von TV-Geräten zuwenden und somit die Ausbreitung der digitalen Assistenten vorantreiben. Bisher sind noch nicht alle sprachgesteuerten Assistenten in die TV-Geräte integriert und verlangen daher ein externes Smart-Gerät für eine indirekte Sprachsteuerung. Mit der Zeit wird sich zeigen, ob sich diese Lösung durchsetzen wird oder ob es nur eine Brückentechnologie war.



Online-Handel verändert globalen TV-Markt



In den ersten sechs Monaten 2018 wurden insgesamt 18 Prozent des globalen Umsatzes mit Fernsehgeräten über Online-Verkäufe erzielt. In der Vorjahresperiode lag der Anteil noch bei 15 Prozent. Der Online-Verkaufsanteil in Westeuropa und den asiatischen Schwellenländern lag bei 17 Prozent beziehungsweise 22 Prozent. Der Anteil des online generierten Umsatzes in Deutschland stieg von 20 Prozent auf 22 Prozent an und liegt somit über dem westeuropäischen Durchschnitt.



Neben der Änderung in den Verkaufszahlen ist auch eine Änderung in den saisonalen Spitzenzeiten zu beobachten: 2015 war das letzte Jahr mit echtem Weihnachtsgeschäft, ab 2016 verlagerte sich das Nachfragehoch auf November, als Folge von Online-Rabattaktionen wie z.B. "Black Friday". Diese Entwicklung ist besonders deutlich ausgeprägt in Ländern mit großen Online-Händlern, die saisonale Rabattaktionen durchführen. Durch ein Fußballturnier wie die diesjährige FIFA Fußball-Weltmeisterschaft werden Umsatzspitzen noch drastischer verlagert, in diesem Fall auf Mai und Juni.



Hinweis: *Quelle: GfK Handelspanel (70 Länder) plus Schätzungen für Nordamerika.



Zur Methode



GfK erhebt im Rahmen des Handelspanels in mehr als 70 Ländern weltweit regelmäßig Daten zum Verkauf von Fernsehgeräten. Im GfK-Handelspanel berichten 425.000 Einzelgeschäfte in über 120 verschiedenen Verkaufskanälen. Alle Zahlen beziehen sich auf den Gesamtmarkt, das heißt auf sämtliche verkaufte TV-Geräte eines Landes. (29.08.2018/ac/a/m)







