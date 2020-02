Status Quo 5G



5G ist einer der größten technologischen Fortschritte, der mit den Themen Leistung und Nutzererlebnis einher geht. Im Jahr 2019 boten bereits mehr als zehn Marken 5G-fähige Smartphones in ihrem Sortiment an. Die Verbreitung von 5G hängt jedoch in hohem Maße von der lokalen Telekommunikationsinfrastruktur ab. In Südkorea war beispielsweise ein Drittel aller Smartphones, die im vierten Quartal 2019 verkauft wurden, 5G-fähig. In Großbritannien und Australien lag der Anteil hingegen bei jeweils zwei Prozent. China, der größte Smartphone-Markt, holt in Sachen 5G rasant auf. Bereits acht Prozent aller im Dezember 2019 verkauften Smartphones waren 5G-fähige Modelle.



Convenience und Simplification als weitere Wachstumstreiber



Verbraucher sind täglich auf der Suche nach Möglichkeiten, wie sie ihr Leben vereinfachen und ihr Wohlbefinden steigern können. Dieser Trend zeigt sich auch in der Beliebtheit von Wearables: 2019 wurden 28 Prozent mehr Wearables als im Vorjahr gekauft. Gleichzeitig ist der Umsatz mit Wearables um über 40 Prozent gewachsen, was vor allem durch Smartwatches und Sportuhren getrieben wurde. Da sich Verbraucher zunehmend um ihre Gesundheit sorgen, gewinnen Funktionen wie die Messung von Blutdruck und Blutsauerstoff an Bedeutung.



Auch wollen Verbraucher zunehmend Videos und Musik unterwegs ansehen und anhören. Sie können sich ihr Smartphone gar nicht mehr ohne diese Funktionen vorstellen. True Wireless (In-Ear) Kopfhörer erfreuen sich daher besonderer Beliebtheit. 2019 verzeichneten sie einen dreistelligen Zuwachs. Nahezu jedes zweite Headset, das im letzten Jahr gekauft wurde, war ein True Wireless (In-Ear) Gerät. Dieser Anteil hat sich im Vergleich zu 2018 verdoppelt. Im vergangenen Jahr machten rund 30 Marken 80 Prozent aller verkauften Geräte weltweit aus.



Zur Studie



Die hier vorgestellte globale Trendanalyse basiert auf verschiedenen GfK Methoden wie dem Point of Sales Tracking sowie der Verbraucherforschung im Markt für Technische Konsumgüter im Jahr 2019. Alle Umsatzzahlen in Euro sind auf der Basis eines festen Wechselkurses berechnet. (25.02.2020/ac/a/m)







