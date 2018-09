Digitale Transformation fordert Anpassung



Mehr als die Hälfte der Unternehmen beschäftigt sich aktiv mit den Themen Digitaler Arbeitsplatz und Digitale Prozesse. Dabei sieht sich der größte Teil der ITK-Systemhäuser und MPS-Spezialisten durch digitale Transformationsprozesse dazu gezwungen das eigene Geschäftsmodell zu überdenken. Im Fokus dieser Überlegungen stehen auch hier die Themen Managed Services und Cloud und deren zukünftige Umsetzung. Viele der befragten Unternehmen tendieren aber auch dazu, sich nur noch auf ausgewählte und neue Lösungen zu spezialisieren, anstatt als Allround-Anbieter zu fungieren.



Weitere Schwerpunkte setzt die Studie auf die Themen der Telekommunikation, inklusive der sogenannten Cloud-Telefonie, der Managed Print Services (MPS) und des Dokumentenmanagements (DMS). Auch das in der Branche allgegenwärtige Thema des Fachkräftemangels wird genauer behandelt.



Über die Studie



Die aktuellen Studie "GfK Dienstleistungs-Barometer" basiert auf einer Onlinebefragung von über 200 ITK-Systemhäusern und MPS-Spezialisten, die im Mai 2018 durchgeführt wurde. Das GfK Dienstleistungs-Barometer wird jährlich erhoben und enthält Fragen, die sich auf das angebotene Dienstleistungsspektrum, Entwicklungen, Trends und Einschätzungen von IT- und MPS-Dienstleistungen sowie Lösungen beziehen. (05.09.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach den Ergebnissen des jährlich durchgeführten GfK Dienstleistungs-Barometers erwarten Spezialisten aus IT- und Telekommunikations-Systemhäusern (ITK), sowie Managed-Print-Services-Spezialisten (MPS) weiterhin wachsende Umsatzzahlen. Diese werden begleitet vom Wandel zum Dienstleistungsgeschäft, so GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Ergebnisse des GfK Dienstleistungs-Barometers zeigen, dass Lösungen erstmals häufiger mit Servicevertrag, als sogenannte Managed Services, vertrieben wurden. Besonders das Cloud-Geschäft fördert diesen Trend hin zum Dienstleistungsgeschäft. Aus der Befragung von mehr als 200 ITK-Systemhäusern und MPS-Spezialisten geht hervor, dass neben den klassischen "Software as a Service-" und "Infrastructure as a Service-Lösungen", "Security as a Service" inzwischen eine bedeutende Rolle einnimmt.Große Chancen für hyperkonvergente Systeme