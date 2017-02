Tradegate-Aktienkurs GfK-Aktie:

44,799 EUR +2,35% (13.02.2017, 12:08)



ISIN GfK-Aktie:

DE0005875306



WKN GfK-Aktie:

587530



Ticker-Symbol GfK-Aktie:

GFK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol GfK-Aktie:

GFKAF



Kurzprofil GfK SE:



GfK SE (ISIN: DE0005875306, WKN: 587530, Ticker-Symbol: GFK, Nasdaq OTC-Symbol: GFKAF) steht für zuverlässige und relevante Markt- und Verbraucherinformationen. Durch sie hilft das Marktforschungsunternehmen seinen Kunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. GfK verfügt über langjährige Erfahrung im Erheben und Auswerten von Daten. Rund 13.000 Experten vereinen globales Wissen mit Analysen lokaler Märkte in mehr als 100 Ländern. Mithilfe innovativer Technologien und wissenschaftlicher Verfahren macht GfK aus großen Datenmengen intelligente Informationen. Dadurch gelingt es den Kunden von GfK, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das Leben der Verbraucher zu bereichern. (13.02.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GfK-Aktienanalyse von Analystin Sonia Rabussier von der Commerzbank:Sonia Rabussier, Analystin der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Einstieg des US-Finanzinvestors KKR weiterhin zum Verkauf der Aktie des Marktforschungsunternehmens GfK SE (ISIN: DE0005875306, WKN: 587530, Ticker-Symbol: GFK, Nasdaq OTC-Symbol: GFKAF) von 34 auf 43,50 Euro.KKR dürfte einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und den Minderheitsaktionären möglicherweise ein Zwangsabfindungsangebot vorlegen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die GfK-Aktie könnte über das jüngste KKR-Übernahmeangebot von 43,50 Euro in den Bereich zwischen 46 bis 48 Euro steigen.Sonia Rabussier, Analystin der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "reduce"-Votum für die GfK-Aktie mit einem Kursziel von 38 Euro bestätigt. (Analyse vom 13.02.2017)Xetra-Aktienkurs GfK-Aktie:45,09 EUR +3,03% (13.02.2017, 12:49)