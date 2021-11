Unternehmensnachrichten



Die Sorgen über die Auswirkungen der neuen Coronavirus-Variante habe am Wochenende leicht nachgelassen. Dies habe dazu geführt, dass einige der Aktien, die am Freitag große Zuwächse verzeichnet hätten, diese nun wieder abbauen bzw. Verluste wieder aufholen würden. HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) würden nach den starken Kursgewinnen vom Freitag wieder nachgeben, während Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) oder die Automobilhersteller sich erholen würden.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) sei eine Partnerschaft mit Hyundai Motor und Kia Corporation eingegangen. Die Technologiepartnerschaft ziele darauf ab, die digitale Transformation der asiatischen Automobilhersteller zu beschleunigen. Siemens werde Produktdatenmanagement und Next Level Engineering über seine NX-Software und Teamcenter-Lösungen anbieten.



Einschätzungen von Analysten



Goldman Sachs stufe Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von "neutral" auf "verkaufen" herab. Das Kursziel sei auf 100 Euro gesetzt worden.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten mit einem Plus in die neue Woche, so die Experten von XTB.Berichte, wonach die Infektion mit der neuen Variante des Coronavirus weniger schwerwiegende Symptome aufweise als frühere Varianten, hätten Aktien und andere risikoreiche Vermögenswerte aufatmen lassen. Die Erholung sei jedoch nach Beginn der europäischen Sitzung gestoppt worden, da die Unsicherheit weiterhin groß sei.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einer großen Kurslücke in die neue Woche gestartet, da sich die Sorgen über die neue Coronavirus-Variante - Omicron - etwas gelegt hätten. Der deutsche Leitindex habe den Handel in der Nähe des 61,8%-Retracements der Anfang Oktober begonnenen Aufwärtsbewegung begonnen. Der Dax habe seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt, bis der Vormarsch im Bereich von 15.450 Punkten gestoppt worden sei und der Index wieder zurückgefallen sei. Die Situation sei schwierig. Einerseits sei es dem Index gelungen, an der unteren Grenze der Overbalance-Struktur abzuprallen, was darauf hindeute, dass der Aufwärtstrend noch immer intakt sei. Andererseits scheine die während der asiatischen Sitzung eingeleitete Erholung an Schwung zu verlieren. Solange sich der Kurs jedoch über dem Bereich von 15.070 Punkten halte, schienen die technischen Aussichten die Bullen zu begünstigen.