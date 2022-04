Bild: Pixabay

Investition an einem wachsenden Markt

Mit einem Blick auf die Umsätze der Branche zeigt sich ebenso wie bei Tesla, warum immer mehr Menschen neben dem eigentlichen Spiel schlicht auch beim Wachstum Gewinner sein wollen. Denn allein die stationären deutschen Lotto- und Glücksspiel-Anbieter konnten einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 verbuchen. Damit bewegte sich der Wert auf dem des Vorjahres. Von 2019 bis 2021 allerdings wuchs der Umsatz um mehr als 600 Millionen Euro. Damit befindet sich dieser aktuell auf einem Rekordwert. Der DLTB (Deutsche Lotto und Totoblock) schüttete dabei 3,87 Milliarden Euro bundesweit an Gewinnen aus.



Welche Glücksspiel-Aktien sind interessant?

Mit einem Investment in genannte Aktien sollte nun nicht die Kapitalanlage in ETFs oder CFDs verwechselt werden. Es geht nicht darum, eine Wette auf fallende Kursentwicklungen zu tätigen, sondern Aktien von Unternehmen zu kaufen, die mit dem Glücksspiel Geld verdienen. Damit sind als Beispiel Online-Casinos ebenso gemeint wie Anbieter von Sportwetten. Zu den bekanntesten in Europa zählen derzeit Tipico, bet-at-home.de, MGM Resorts International oder auch Entain.



Die Aktien dieser Unternehmen lassen sich ebenso einfach handeln wie jede andere Aktie eines anderen Wirtschaftsunternehmens. Insofern benötigt der interessierte Anleger lediglich einen zuverlässigen Online-Broker und eine Schnittstelle wie ein Smartphone, Tablet oder einen Desktop-PC.



Wichtig ist jedoch ebenso bei der Spekulation auf Kursgewinne mit Aktien aus dem Glücksspiel-Sektor: Geldanlagen müssen gut durchdacht werden. Das bedeutet eben auch nur das zu investieren, was tatsächlich an freiem Kapital vorhanden ist. Denn generell muss davon ausgegangen werden, dass neben Gewinnen eben auch Verluste zum Tagesgeschäft gehören. Zudem ist die Kapitalanlage in Aktien im Regelfall auf eine längere Dauer hin sinnvoll. So können etwaige Verluste ausgeglichen werden. Gleiches gilt für die Streuung des Portfolios.



Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich vor einem Investment grundlegend mit der Materie zu beschäftigen. Wem Schlüsselwörter im Aktienhandel als auch der Glücksspiel-Branche nichts sagen, der dürfte ebenfalls im Handel schnell schlechte Karten haben. Investitionen aus dem Bauchgefühl heraus zu tätigen, können selbstverständlich so wie das Spiel mit dem Glück zum Erfolg führen. Die Regel wird dies jedoch nicht sein. Somit setzt der Handel mit Glücksspiel-Aktien eben auch ein grundlegendes Wissen voraus. (22.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Handel an der Börse wird immer vielfältiger und zugänglicher. Dank diverser Apps, Online-Angebote oder Tradings-Bots können immer mehr Menschen am täglichen Investment teilnehmen. Dabei spielen ganz modern nicht mehr nur klassische Aktien oder Kryptowährungen eine Rolle. Denn eine Vielzahl von Menschen spielt nicht nur im Internet, sondern investieren immer häufiger ebenfalls in die Aktien der Anbieter, die dieses Spielangebot präsentieren.Online-Casinos boomen seit einiger Zeit. Denn immer mehr Menschen nutzen Angebote wie die des Hyperino Casino im Internet. Nicht nur, um an einem der Echtgeldspiele das Glück herauszufordern, mit der Intention, den einen oder anderen Euro zu gewinnen. Vielmehr geht es um das spannende und abwechslungsreiche Spielen als solches. Diese Beliebtheit schlägt sich dann entsprechend nieder im Erfolg der Anbieter, von denen wiederum einige an der Börse gehandelt werden können. Wer also sein Glück nicht nur im Spiel herausfordern, sondern ebenfalls mit seinem Investment punkten möchte, der sollte einen genaueren Blick auf die diversen Optionen werfen, die der Wertpapierhandel offeriert.