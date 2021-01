Bonn (www.aktiencheck.de) - Anlageprofis werden zunehmend euphorisch - das zeigen die jüngsten Ergebnisse einer monatlichen Befragung von Fondsmanagern, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Der Anteil der Befragten, die einen Anstieg der Inflation, der Kapitalmarktzinsen und der Gewinne je Aktie erwarten würden, sei jeweils auf ein Allzeithoch gestiegen. Der ungebrochen hohe Konjunkturoptimismus spiegele sich auch in den Anlageentscheidungen wider. Die Bargeldbestände lägen mit 3,9 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit März 2013. Gleichzeitig würden die Befragten verstärkt auf Aktien von Banken, von kleinen Unternehmen oder von Firmen aus Schwellenländern setzen. Aktien aus dem Gesundheits- sowie aus dem Technologiesektor würden hingegen weiterhin untergewichtet. Bei Letzteren sei die Positionierung sogar auf ein Zweijahrestief gesunken. Diese zunehmend einseitige Positionierung könnte im Falle einer Korrektur den Rücksetzer noch vertiefen. Niedrigere Kurse könnten risikobereite Anleger wiederum für den Einstieg in zyklische Marktbereiche nutzen. (20.01.2021/ac/a/m)





