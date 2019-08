Chefvolkswirt Dr. Michael Stahl: "Die M+E-Industrie bekommt die Schwäche der Weltwirtschaft zu spüren. Das ist zumindest eine sehr schmerzhafte Konjunkturdelle, aber noch keine Krise. Die M+E-Industrie braucht deshalb dringend Entlastungen bei Steuern, Energiekosten und Bürokratie, und zwar schnell. Und natürlich muss die Bundesregierung jetzt auf jede weitere Belastung der Wirtschaft verzichten."



Größter Absatzmarkt für M+E-Produkte im 1. Halbjahr 2019 bleiben die USA mit 40,4 Milliarden Euro (plus 6,9 Prozent) - wenn auch nur noch mit kleinem Abstand zu China mit 37,2 Milliarden Euro (plus 3,1 Prozent). Auf Platz 3 folgt wie auch 2017 Frankreich mit 31,5 Milliarden Euro (plus 0,8 Prozent), gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 26,0 Milliarden Euro. Hier fiel das Minus mit 7,9 Prozent allerdings deutlich aus. Insgesamt nahmen die Ausfuhren in die Länder der EU um 3,0 Prozent auf 206,6 Milliarden Euro ab. Die Importe legten gleichzeitig um 2,3 Prozent auf 249,3 Milliarden Euro (2018: 243,7 Milliarden Euro) zu.



Neben den Exporten hat auch die Beschäftigung deutlich an Dynamik verloren. So arbeiteten im Durchschnitt des 1. Halbjahres 2019 rund 4,05 Millionen Menschen in den Unternehmen der M+E-Industrie. Von Januar bis Juni 2019 wurden jedoch nur noch 6.800 neue Arbeitsplätze geschaffen (1. Halbjahr 2018: 49.800). Und zum ersten Mal seit 2010 haben die M+E-Unternehmen im Mai und Juni 2019 die Zahl der Mitarbeiter sogar leicht reduziert. (28.08.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach zwei Quartalen mit Produktionsrückgang und der ersten Rezession seit zehn Jahren, ist auch die Bilanz der Exporte in der Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) für das erste Halbjahr 2019 enttäuschend, so der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes lagen die Ausfuhren von M+E-Gütern mit 384,0 Milliarden Euro 0,9 Prozent unter dem Wert des vergangenen Jahres (1. Halbjahr 2018: 387,5 Milliarden Euro). Mit minus 4,0 Prozent war vor allem das zweite Quartal 2019 ausschlaggebend für das schwache Ergebnis. Die Exportquote - der Anteil des Auslandsumsatzes am gesamten Umsatz - blieb stabil bei 57,1 Prozent.