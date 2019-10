Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (18.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Die stabilen Wachstumsperspektiven im Basisgeschäft und zunehmende Breite im neuen Bereich "AT" würden an der Börse nicht adäquat honoriert, würden sie Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schreiben. Gerresheimer investiere in Expansion, Innovation und Effizienz.Der neue Vorstand bleibe für das Geschäftsjahr 2019 optimistisch, zumal einige Projektanläufe noch bevorstünden. Nach dem erfreulichen Q1/19 habe Q2 und Q3 beim Düsseldorfer Medizingeräte und Verpackungs-Konzern eine zunehmend erfreuliche, mit FX-Rückenwind versehene, Umsatz- und -Profit-Expansion geliefert, so die Fachanalysten.Der Markt wachse und der Konzernumsatz sei auf EUR 1.016 Mio. gestiegen (nom. +4,8%; in CC: +3,4%; adj. 4,2%). Das Q3/19-adj. EBITDA von EUR 72,2 Mio. habe zwar leicht den Vj.-Wert verfehlt, das würden die EQUI.TS-Analysten in ihrer jüngst veröffentlichten Studie aber nicht als Trendwechsel werten.Die Kaufempfehlung für die Gerresheimer-Aktie hat Bestand, so Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 18.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link