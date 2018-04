Gerresheimer-Aktie kaufen! GJ 18-19 beginnt nach Plan - H2 18 wird besser - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) weiterhin zu kaufen.

Der operativ schwache Start, überzeichnet durch die USD-Schwäche, sei weder für das Management noch für die Fachanalysten von EQUI.TS in Frankfurt/M überraschend gekommen.

Dazu gegenläufig habe der positive Einmaleffekt aus der US-Steuerreform gestanden, der in Q1 18 den Gewinn und das EPS auf EUR 1,85/Aktie (EUR 0,40 in Q1 17) habe kräftig steigen lassen.

Die Ausschüttung für GJ 18-19 könnte also nach Analystenmeinung steigen; erst recht, wenn - wie es sich Kundenseitig beginne anzudeuten - die Profitabilität im zweiten Halbjahr steige. Sehr viel besser dürfte die Visibilität im Sommer sein, wenn die Kundenanfragen platziert sein würden.

Die EQUI.TS-Schätzung bleibe unverändert, folglich bliebe ein Bewertungspotenzial von u.E. ca. 15%. Der Kapitalmarkt dagegen sei noch skeptisch. Er preise stattdessen nach Meinung der Research-Boutique eine Guidance-Reduktion ein.

Wie auch von EQUI.TS erwartet, sei Q1 18 operativ schwach verlaufen, denn eine geringe Auslastung und temporär teureres Kunststoffgranulat habe für Margendruck gesorgt. In Erwartung eines lebhafteren H2 18 seien in Q1 - dem saisonal schwächsten Dreimonatsabschnitt - Vorbereitungsmaßnahmen angelaufen; auch die Investitionen (jüngst Vollerwerb von Triveni Ltd.) würden ausgeweitet werden. Folglich sei die Working Capital-Quote gestiegen und der Cashflow sei schwach gewesen, so die Analysten.

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Gerresheimer-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 16.04.2018)

